WSJ сообщила о возможном снижении пошлин США для Китая до 50-65%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения пошлин на китайский импорт с целью ослабить напряженность в отношениях с Пекином, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам одного высокопоставленного источника газеты в Белом доме, тарифы на китайские товары могут быть понижены до 50-65%.

Собеседники издания подчеркивают, что обсуждения продолжаются, причем обсуждается сразу несколько различных вариантов, и Трамп пока не принял окончательного решения. Другой опцией является внедрение многоступенчатой шкалы пошлин: 35% на импорт товаров, которые не считаются угрозой национальной безопасности США, и не менее 100% в отношении стратегически важных товаров.

Ранее Трамп признал, что введенные им пошлины на китайские товары в 145% являются слишком высокими, и пообещал, что снизит их после заключения торгового соглашения с Пекином.

"Они существенно снизятся, но не станут нулевыми", - заявил он в Белом доме.

Китай также выразил готовность к торговым переговорам с США, но предупредил, что в условиях постоянных угроз со стороны Белого дома переговоры невозможны.