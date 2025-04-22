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Глава Минфина США считает, что торговое противостояние с КНР не продлится долго

Глава Минфина США считает, что торговое противостояние с КНР не продлится долго
Порт Гонконга
Фото: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент полагает, что в конфликте с Китаем из-за пошлин рано или поздно начнется разрядка, сообщает во вторник Associated Press.

В миреТрамп полагает, что решит разногласия с КНР в течение трех-четырех недельЧитать подробнее

"Ни одна из сторон не думает, что нынешнее положение дел продлится долго", - приводит агентство выдержки из речи Бессента на закрытом мероприятии для JPMorgan Chase.

При этом он отметил, что переговоры с Пекином будут нелегкими и официально еще не стартовали.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга на вопрос о возможной торговой сделке США с Китаем ответила, что американский президент Дональд Трамп сказал ей, что дела "продвигаются очень хорошо".

Пошлины США на китайский импорт составляют 145%. Китай в ответ повысил свои пошлины на импорт американских товаров до 125%.

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