Британия намерена развивать отношения с Китаем, несмотря на давление США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU -Великобритания настроена на развитие отношений с Китаем и будет противостоять усилиям США, которые путем возможного снижения импортных тарифов добиваются отказа Лондона от таких планов, сообщает британская The I Paper.

"Великобритания будет сопротивляться любым попыткам США использовать переговоры по торговле и тарифам для оказания давления на правительство, чтобы оно прекратило свои отношения с Китаем", - пишет издание.

Оно напоминает, что газета The Wall Street Journal сообщила в среду, что администрация президента США Дональда Трампа попытается использовать продолжающиеся переговоры о тарифах с более чем 70 странами для изоляции китайской экономики в обмен на снижение импортных пошлин.

Великобритания входит в число десятков стран, добивающихся отмены пошлин на экспорт в Соединенные Штаты.

Однако высокопоставленный правительственный источник подчеркнул, что торговые переговоры с США не будут определять позицию Соединенного Королевства по отношению к Китаю. "Наша позиция и подход к Китаю ясны", "переговоры с США и отношения Великобритании с Пекином не следует смешивать", заявил он.

Лондон придерживается продолжению "прагматичного" подхода к Пекину. Как накануне сообщила The Guardian, министр по делам бизнеса и торговли Британии Джонатан Рейнольдс планирует посетить Китай в конце этого года для проведения переговоров на высоком уровне в целях активизации двусторонней торговли и инвестиций.

"Цель поездки - возобновить работу совместной торгово-экономической комиссии Великобритании и Китая (Jetco), которая не собиралась с 2018 года, когда отношения начали ухудшаться после подавления Пекином гражданских свобод в Гонконге", - говорилось в сообщении.

Газета привела заявление представителя британского Минторга: "Мы придерживаемся последовательного и стратегического подхода к нашим торговым отношениям с Китаем, участвуя в тех областях торговли, которые отвечают национальным интересам Великобритании".

Планируемый визит "является сигналом того, что правительство не намерено отказываться от сближения с Пекином", подчеркнула The Guardian и добавила, что "премьер-министр Кир Стармер также может посетить Китай в конце этого года".