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Министр финансов США считает возможной крупную сделку с Китаем в сфере торговли

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - У США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли, заявил в среду американский министр финансов Скотт Бессент.

"Есть возможность для большой сделки", - приводит его слова The Hill.

Издание пишет, что такая сделка, по мнению Бессента, может строиться на увеличении внутреннего производства в США и на уменьшении нацеленного на экспорт производства в Китае.

По словам Бессента, Штаты хотят сфокусироваться на производстве товаров на своей территории и меньшем потреблении импортных товаров. Он отмечает, что, если Китай хочет снизить свою зависимость от производства, ориентированного на экспорт, и сфокусироваться на внутреннем рынке, то обе страны могут "восстановить равновесие" в двусторонней торговле.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность снижения пошлин на китайский импорт с целью ослабить напряженность в отношениях с Пекином. По словам одного высокопоставленного источника в Белом доме, пошлины в отношении китайских товаров могут быть понижены до 50-65%.

Ранее Трамп признал, что введенные им пошлины на китайские товары в 145% являются слишком высокими, и пообещал, что снизит их после заключения торгового соглашения с Пекином.

"Они существенно снизятся, но не станут нулевыми", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Китай также выразил готовность к торговым переговорам с США, но предупредил, что в условиях постоянных угроз со стороны Белого дома переговоры невозможны.

Китай Пекин Дональд Трамп Скотт Бессент
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