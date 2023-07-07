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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

ВТБ оставит "Росгосстрах" в периметре группы, если за СК не предложат хорошую цену

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ВТБ не готов продавать "Росгосстрах" по любой цене и если не получит достойного предложения от потенциальных покупателей, может оставить компанию себе, рассказал "Интерфаксу" зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ считает группу "Росгосстрах" - страховые активы, приобретенные в ходе сделки с банком "Открытие", - не комплементарным банку бизнесом, поэтому рассматривает вопрос перепродажи страховых активов в среднесрочной перспективе. В отчетности по МСФО за первый квартал ВТБ классифицировал "Росгосстрах" как актив для последующей продажи.

В июне глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк пока окончательно не определился с планами продажи "Росгосстраха", указав, что сейчас в компании идет due diligence.

"Мы не готовы продавать актив по любой цене. Когда Андрей Леонидович сказал, что "смотрим" на будущее "Росгосстраха", это означает, что был выход к первому кругу интересантов, мы идем на второй круг интересантов и посмотрим, что они предлагают", - заявил Пьянов.

"Если поход по рынку приведет к тому, что мы не найдем достойного предложения, мы можем принять решение его оставить. У нас есть четкое понимание уровня безубыточности по тому, как этот актив стоит на балансе и какая у него ликвидационная стоимость", - добавил он.

ВТБ Дмитрий Пьянов Андрей Костин Росгосстрах
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