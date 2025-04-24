Источник назвал ГК "Регион" самым вероятным кандидатом на приобретение "Росгосстраха"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Наиболее вероятным кандидатом на приобретение ПАО "Росгосстрах" считается финансово-инвестиционная группа "Регион", сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке, комментируя заявление президента - председателя правления ВТБ Андрея Костина о возможности продажи этого актива.

Костин на встрече с клиентами сообщил, что "Росгосстрахом" интересуются два покупателя. "Мы хотим продать, сейчас у нас есть, по крайней мере, два покупателя на "Росгосстрах". Отдельная сфера (страхование - ИФ). Мы в свое время продали "ВТБ страхование" "СОГАЗу", а теперь вот хотим "Росгосстрах" продать, потому что страховой бизнес сам по себе очень непростой, требующий огромного внимания. И я думаю, что это правильно будет все-таки - отдать в руки профессиональных страховщиков", - сообщил он.

Переговоры о сделке по приобретению "Росгосстраха" ВТБ и "Регион" ведут давно, сказал источник "Интерфакса". Информации о том, что "сестринская" компания "Росгосстраха", "Росгосстрах жизнь", может войти в периметр сделки, у него нет.

"Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках сделки по покупке активов "Открытия" в декабре 2022 года. Менеджмент банка заявлял, что страховой бизнес не комплементарен ВТБ, однако группа не готова продавать актив по любой цене.

"Регион" сейчас через концерн "Россиум" контролирует страховую компанию "Югория". Кроме того, "Россиум" сообщал о договоренности по объединению активов "Югории" с еще одним страховщиком, СК "Гайде".

"Росгосстрах" по итогам 2024 года по показателю общих сборов занял 11-е место среди российских страховщиков (рыночная доля компании - 2,5%). Общий объем премий за прошлый год составил 92,3 млрд рублей (рост на 6,2% по сравнению с 2023 годом). Общие выплаты за прошлый год достигли 34,9 млрд рублей (+20,4%), уровень выплат по итогам 2024 года - 37,8%.

В структуре страхового портфеля в 2024 году на долю ДМС приходилось 13,8%, на страхование от несчастного случая - 12,8%, на премии по автокаско - 14,9%, на страхование имущества юрлиц - 4,1%, на страхование имущества физлиц - 16,3%, доля ОСАГО в премиях была равна 29,4%.

Чистая прибыль "Росгосстраха" в первом квартале 2025 года выросла на 16,4%, до 3,3 млрд руб. Сборы за тот же период увеличились на 9%, до 23,7 млрд руб.

ГСК "Югория" в прошлом году по общим сборам заняла 17-е место в общем списке страховщиков с премиями 33,5 млрд рублей (рост на 9% по сравнению с 2023 годом). Совокупные выплаты страховщика достигли 15,2 млрд рублей (рост на 19,9%). Общий уровень выплат по итогам 2024 года - 45,1%, по итогам 2023 года - 41,1%.

В структуре портфеля за прошлый год на ОСАГО приходилось 42,9% сборов, на автокаско - 22,5%, на ДМС - 6,2%, на страхование от несчастного случая - 9,8%, на страхование имущества юрлиц - 6,6%, имущества физлиц - 4,9%.

СК "Гайде" заняла 40-е место в общем списке страховщиков по показателю сборов за 2024 год с премиями 6,6 млрд рублей (прирост показателя на 45,3% к уровню 2023 года).