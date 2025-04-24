Ритейлер "М.Видео" сменил финдиректора

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "М.Видео" объявило о назначении Екатерины Яриной на должность финансового директора компании.

Согласно сообщению, Ярина в качестве CFO будет отвечать за управление всеми финансовыми направлениями, а также реализацию антикризисных и трансформационных инициатив в финансовой сфере.

Ярина сменила на посту Анну Гарманову, которая покидает "М.Видео" после трех лет работы CFO.

"Уверен, под руководством Екатерины мы сможем ускорить реализацию ключевых инициатив, связанных с трансформацией бизнеса, снижением долговой нагрузки, оптимизацией портфеля обязательств, повышением эффективности и ростом капитализации компании", - приводятся в сообщении слова гендиректора ритейлера Феликса Либа.

Ярина пришла в "М.Видео" из Simple Group, где она занимала должность заместителя генерального директора по операционной и финансовой деятельности. До этого она работала в группе в качестве финдиректора.