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Ритейлер "М.Видео" сменил финдиректора

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "М.Видео" объявило о назначении Екатерины Яриной на должность финансового директора компании.

Согласно сообщению, Ярина в качестве CFO будет отвечать за управление всеми финансовыми направлениями, а также реализацию антикризисных и трансформационных инициатив в финансовой сфере.

Ярина сменила на посту Анну Гарманову, которая покидает "М.Видео" после трех лет работы CFO.

"Уверен, под руководством Екатерины мы сможем ускорить реализацию ключевых инициатив, связанных с трансформацией бизнеса, снижением долговой нагрузки, оптимизацией портфеля обязательств, повышением эффективности и ростом капитализации компании", - приводятся в сообщении слова гендиректора ритейлера Феликса Либа.

Ярина пришла в "М.Видео" из Simple Group, где она занимала должность заместителя генерального директора по операционной и финансовой деятельности. До этого она работала в группе в качестве финдиректора.

М.Видео
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