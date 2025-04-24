ЦБ установил макропруденциальные лимиты по рискованной ипотеке на III квартал

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России установил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотечным кредитам на третий квартал 2025 года, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ получил полномочия устанавливать МПЛ по ипотеке для ограничения доли высокорискованных кредитов в выдачах с 1 апреля 2025 года.

На третий квартал регулятор ввел лимиты для наиболее рискованных кредитов с показателем долговой нагрузки более 50% и первоначальным взносом менее 20%. Лимит по таким кредитам не должен превышать 2% от объема выдач кредитов на приобретение строящегося жилья (ДДУ) в течение третьего квартала (по данным ЦБ, доля таких ссуд в I квартале этого года составляла 1%).

Для кредитов на приобретение ДДУ с ПДН не более 50% и первоначальным взносом менее 20%, а также ипотеки с ПДН свыше 80% и первоначальным взносом более 20% лимит составит 5% (доля таких ссуд в I квартале этого года составляла 3%).

Лимит выдач на приобретение готового жилья с ПДН свыше 50% и LTV (соотношение величины основного долга по кредиту и справедливой стоимости предмета залога) более 80% в третьем квартале составит 10% (доля таких ссуд в I квартале этого года составляла 8%).

"Поскольку лимиты установлены с небольшим запасом с учетом неравномерности структуры выдач у отдельных банков, их введение не окажет влияния на предложение ипотечных кредитов", - говорится в релизе ЦБ.

Так как наращивание банками наиболее рискованных кредитов будет ограничено МПЛ, Банк России снижает с 1 июля 2025 года надбавки по таким кредитам с запретительного уровня.

ЦБ отмечает, что макропруденциальные надбавки в ипотеке способствовали улучшению структуры ипотечного кредитования. Доля предоставленных кредитов с ПДН более 80% снизилась с 47% (пиковых значений III квартала 2023 года) до 6% в I квартале 2025 года (при этом в сегменте ДДУ - с 46% до 3%, на вторичном рынке - с 47% до 12%), а доля предоставленных кредитов с первоначальным взносом менее 20% - с 51% до 5% (в сегменте ДДУ - с 59% до 2%, на вторичном рынке - с 45% до 12%).

Некоторое ухудшение качества обслуживания ипотеки (доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, увеличилась с 0,5% на 1 апреля 2024 года до 0,9% на 1 апреля 2025 года) произошло за счет кредитов, выданных во время ажиотажного спроса на ипотеку во второй половине 2023 года - первой половине 2024 года, указывает регулятор.