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Евросоюз сократил импорт российского газа с 45% до 18%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз поэтапно сокращает свою энергозависимость от России, но ему еще предстоит работа по полному отказу от российского ископаемого топлива, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите "Будущее энергетической безопасности" в Лондоне.

"Мы сократили наш импорт российского газа с 45% до 18%. Мы перешли от одного из пяти баррелей нефти к одному из пятидесяти, то есть в десять раз меньше. И мы больше не импортируем уголь из России", - сказала она.

"Но еще многое предстоит сделать. Через две недели мы представим "дорожную карту", содержащую конкретные меры, направленные на постепенное прекращение всего нашего импорта российского ископаемого топлива", - продолжила фон дер Ляйен.

Она добавила, что это будет сделано с целью положить конец зависимости энергетических потребностей ЕС от России.

Председатель ЕК отметила, что в ЕС не забывают, что США быстро пришли на помощь Евросоюзу со своим СПГ, когда в Европе в этом остро нуждались во время кризиса.

Фон дер Ляйен также отметила дополнительные поставки норвежского трубопроводного газа и энергетическое сотрудничество в период кризиса с Южной Кореей и Японией.

"Эти энергетические партнерства, включая импорт СПГ из Соединенных Штатов, остаются стратегически важными для Европейского союза", - подчеркнула глава ЕК.

Евросоюз США Урсула фон дер Ляйен Южная Корея Япония Норвегия
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