ЕС может увеличить поставки СПГ из США, вопрос связан с переговорами о пошлинах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Перспективу увеличения закупок Евросоюзом американского СПГ следует рассматривать в контексте ситуации вокруг таможенных пошлин США, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Невозможно вдаваться в подробности в данный момент, поскольку это предмет обсуждения (в ходе торговых переговоров ЕС-США о пошлинах - ИФ). Но нам надо понемногу размышлять о таких закупках энергоносителей", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что "эта проблема поднималась на политическом уровне сразу после президентских выборов в США в ноябре прошлого года" (на неформальном саммите ЕС в Будапеште - ИФ).

"Мы указали, что готовы увеличить наши закупки газа из Соединенных Штатов. Мы желаем диверсифицировать источники и уйти от российского СПГ. С этой точки зрения, США представляют собой интересный источник снабжения", - заключила представитель ЕК.

В США находится член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович, который должен обсуждать с американскими партнерами круг вопросов, связанных с таможенными пошлинами, объявленными президентом Дональдом Трампом.



