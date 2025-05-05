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ЕК предложит к 2028 году добиться запрета поставок российского газа

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия собирается во вторник обнародовать идею до конца 2027 года добиться запрета поставок российского газа в Евросоюз, передает Bloomberg.

По его данным, ЕК намерена объявить о предложении, запретить импорт российского газа, как трубопроводного, так и сжиженного природного, поставляемого в рамках долгосрочных контрактов. Подробней предложение будет представлено в июне. Запрет должен вступить в силу к концу 2027 года.

По словам собеседников Bloomberg, в эту инициативу, до того, как о ней объявят, еще могут внести изменения. Сроки отказа ЕС от российского газа будут зависеть от способности союза обеспечить альтернативные источники газовых поставок из США, Катара, Канады, стран Африки.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что в рамках торговых переговоров ЕС и США, в частности, идет обсуждение закупок газа союзом у американской стороны.

Евросоюз Катар США Африка Еврокомиссия
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