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В ЕК считают, что план ЕС по отказу от энергоносителей из РФ должен включать СПГ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - План Евросоюза по отказу к 2027 году от импорта российских энергоносителей предусматривает прекращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Входит ли СПГ в "дорожную карту", которую мы готовим? В настоящее время работа над ней продолжается. Априори - да, входит. Идея в том, чтобы полностью устранить импорт российского топлива", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

Итконен также привела данные по импорту российского СПГ в ЕС. В первом квартале текущего года Евросоюз импортировал 16% российского СПГ от общего объема потребляемого в ЕС сжиженного газа.

В 2024 году импорт российского СПГ составил примерно 20 млрд куб. м, или около 20% при общем объеме импортированного СПГ в 100 млрд куб. м, сообщила представитель ЕК.

ЕС СПГ Еврокомиссия Анна-Кайса Итконен
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