ЦБ сохранил прогноз инфляции в 2025 году на уровне 7-8%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз инфляции в 2025 году на уровне 7-8%, по-прежнему ждет ее возвращения к целевому значению 4% в 2026 году. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам совета директоров.

В первом квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 8,3% в пересчете на год после 12,9% в четвертом квартале 2024 года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 8,9% после 13,4% в предыдущем квартале.

Как отмечает ЦБ, в снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос. Однако пока преждевременно судить об устойчивости складывающихся тенденций. Годовая инфляция, по оценке на 21 апреля, составила 10,3%.

Инфляционные ожидания населения, бизнеса, а также участников финансового рынка с марта существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это препятствует более быстрому замедлению инфляции.

В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность.