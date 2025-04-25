ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного и розничного кредитования на 2025 г.

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз по кредитованию в корпоративном и розничном сегментах на 2025 год, свидетельствует обновленный среднесрочный прогноз регулятора.

Корпоративное кредитование, как ожидает Банк России, вырастет на 8-13%, розничное - на 1-6%. Прогноз по росту ипотечных кредитов также сохранен - 3-8%.

Общий кредитный портфель, по прогнозам ЦБ, в этом году вырастет на 6-11%.

ЦБ отмечает, что денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов. С марта номинальные процентные ставки изменились разнонаправленно в различных сегментах финансового рынка. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие. Кредитная активность остается сдержанной как в розничном, так и в корпоративном сегменте.