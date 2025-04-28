МАЗ удвоил мощности по выпуску автобусов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минский автомобильный завод (МАЗ) ввел в эксплуатацию новое автобусное производство, которое позволит увеличить объемы производства до 3 тысяч автобусов в год с нынешних 1,8 тысячи, сообщило госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

"На Минском автомобильном заводе завершилось строительство нового производственного корпуса автобусного завода и стартовал промышленный выпуск пассажирской техники. Это важный этап в реализации масштабного инновационного проекта по увеличению производства пассажирской техники. Ежегодно с конвейера МАЗа сможет сходить до 3 тысяч единиц автобусов", - говорится в сообщении.

"В апреле на новых площадях мы уже собрали 12 единиц техники, в мае планируем 50, - сообщил изданию гендиректор МАЗа Валерий Иванкович. - Задача - выйти с 1 января 2026 года на максимальную производственную загрузку".

В новом корпусе будет производиться сборка автобусов второго и третьего поколения, с января 2027 года планируется полный переход на производство пассажирской техники третьего поколения.

Проект реализовывался с 2023 года, общий объем инвестиций превысил 300 млн белорусских рублей (более $98 млн по текущему курсу).

ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАвтоМАЗ" специализируется на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники. С 2021 года МАЗ находится под международными санкциями Евросоюза и других стран. Как сообщалось, в 2024 году МАЗ увеличил объем производства на 12%. Предприятие выпустило более 13,1 тысячи единиц техники, в том числе пассажирской - почти 2 тысяч единиц.