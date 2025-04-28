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Глава Банка Франции заявил о наличии у ЕЦБ запаса для постепенного снижения ставок

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - У Европейского центрального банка (ЕЦБ) еще есть запас для постепенного снижения ставок, заявил глава Банка Франции, член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

ЕЦБ тарегирует инфляцию на уровне около 2% и при текущем годовом темпе роста цен в 2,2% почти вернул инфляцию к целевому показателю, сказал он в интервью RTL Radio в понедельник.

"У нас еще есть запас для постепенного снижения процентных ставок", - добавил он.

Глава Банка Франции отметил, что мир переживает период высокой неопределенности, спровоцированной торговой политикой, проводимой президентом США Дональдом Трампом.

"Политика администрации Трампа вредит экономике США и, к сожалению, также и остального мира. Протекционизм не работает, он приводит к замедлению роста и ускорению инфляции", - сказал он, добавив при этом, что не видит угрозы рецессии в экономике Франции или Европы.

Де Гало также выразил уверенность в том, что торговые войны не повлияют на тренд инфляции в Европе: "Дополнительной инфляции не будет - ни в этом году, ни в следующем".

ЕЦБ США Дональд Трамп Франсуа Виллеруа де Гало Банк Франции
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