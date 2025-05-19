Поиск

Глава ЦБ Бельгии не исключил снижения ставки ЕЦБ ниже 2%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Европейский центробанк должен быть готов опустить стоимость заимствований до уровня чуть ниже 2% годовых, поскольку глобальные торговые войны угрожают снизить потребительские цены, заявил Financial Times член совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Бельгии Пьер Вунш.

"Когда я смотрю на экономику - на потрясения, с которыми мы столкнулись, и на неопределенность перспектив роста, то я вижу основания для некоторой поддержки", - сказал он.

По его словам, это может означать снижение ставки центрального банка по депозитам до уровня чуть ниже 2%. С июня прошлого года ЕЦБ снижал ее семь раз - с 4% до 2,25%.

Заявления Вунша указывают на его отход от той позиции, которую он занимал ранее. В феврале глава бельгийского центробанка говорил Financial Times, что ЕЦБ не следует автоматически и без тщательного обдумывания двигаться по пути снижения депозитной ставки до 2%.

Смену точки зрения он объяснил изменением ситуации после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении всеобъемлющих импортных пошлин, что, по мнению Вунша, создало очевидные понижательные риски для инфляции в еврозоне, а также дополнительную угрозу для экономического роста.

Вунш также обратил внимание на неожиданное укрепление евро против американского доллара с тех пор, как Трамп анонсировал введение 20%-х тарифов практически на весь импорт из ЕС.

Рост курса евро к доллару делает товары, импортируемые в еврозону, более дешевыми, что может способствовать замедлению инфляции, отметил Вунш. Падение цен на энергоносители, наблюдаемое с начала апреля, а также перспектива притока на рынок более дешевых китайских товаров, вероятно, будут иметь аналогичный эффект, добавил он.

Приводя аргументы в пользу отказа от чрезмерно жесткой политики, глава центрального банка Бельгии подчеркнул, что не видит оснований для ускорения темпа снижения ставки с 25 до 50 базисных пунктов в обозримом будущем. Вунш также пояснил, что не призывает снижать ставку до уровня менее 2%, но готов рассматривать такую возможность.

ЕЦБ США Дональд Трамп Пьер Вунш Бельгия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ в III квартале переиздаст указание о видах ЦФА, доступных для "неквалов"

ЕС создает фонд в 150 млрд евро для выдачи кредитов на закупку оружия

ЕС создает фонд в 150 млрд евро для выдачи кредитов на закупку оружия

Xiaomi инвестирует $6,9 млрд в разработку чипов

Нефть Brent подешевела до $65,03 за баррель

Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск"

Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2260 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости387 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });