Глава ЦБ Бельгии не исключил снижения ставки ЕЦБ ниже 2%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Европейский центробанк должен быть готов опустить стоимость заимствований до уровня чуть ниже 2% годовых, поскольку глобальные торговые войны угрожают снизить потребительские цены, заявил Financial Times член совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Бельгии Пьер Вунш.

"Когда я смотрю на экономику - на потрясения, с которыми мы столкнулись, и на неопределенность перспектив роста, то я вижу основания для некоторой поддержки", - сказал он.

По его словам, это может означать снижение ставки центрального банка по депозитам до уровня чуть ниже 2%. С июня прошлого года ЕЦБ снижал ее семь раз - с 4% до 2,25%.

Заявления Вунша указывают на его отход от той позиции, которую он занимал ранее. В феврале глава бельгийского центробанка говорил Financial Times, что ЕЦБ не следует автоматически и без тщательного обдумывания двигаться по пути снижения депозитной ставки до 2%.

Смену точки зрения он объяснил изменением ситуации после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении всеобъемлющих импортных пошлин, что, по мнению Вунша, создало очевидные понижательные риски для инфляции в еврозоне, а также дополнительную угрозу для экономического роста.

Вунш также обратил внимание на неожиданное укрепление евро против американского доллара с тех пор, как Трамп анонсировал введение 20%-х тарифов практически на весь импорт из ЕС.

Рост курса евро к доллару делает товары, импортируемые в еврозону, более дешевыми, что может способствовать замедлению инфляции, отметил Вунш. Падение цен на энергоносители, наблюдаемое с начала апреля, а также перспектива притока на рынок более дешевых китайских товаров, вероятно, будут иметь аналогичный эффект, добавил он.

Приводя аргументы в пользу отказа от чрезмерно жесткой политики, глава центрального банка Бельгии подчеркнул, что не видит оснований для ускорения темпа снижения ставки с 25 до 50 базисных пунктов в обозримом будущем. Вунш также пояснил, что не призывает снижать ставку до уровня менее 2%, но готов рассматривать такую возможность.