В Сбере отметили, что банки РФ значительно сократили кредитование в юанях

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки значительно сократили кредитование в юанях, сейчас используют эту валюту в основном как инструмент расчетов, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Действия Центрального банка, который четко дал понять банкам, что он не собирается фондировать их за свой счет, прежде всего, их кредитные операции, привели к тому, что банки довольно существенно сократили кредитование в юанях, тем самым как бы исключили значимый канал ухудшения юаневой ликвидности", - сообщил Скворцов на конференц-звонке в понедельник.

Он напомнил, что ситуация с юаневой ликвидностью нормализовалась еще в конце 2024 года. "На протяжении первого квартала конкретно по каким-то рыночным индикаторам мы не видели ни одного дня, когда она хотя бы близко приближалась к той проблемности, которую мы наблюдали, скажем, в сентябре или в октябре 2024 года. Ставки держатся на очень низком уровне", - подчеркнул зампред.

"Сегодня в общем довольно трудно получить кредит в юанях на такую значительную сумму и на постоянной основе. Поэтому сейчас ситуация довольно стабильна, и юань в основном используется как инструмент расчета", - добавил он.

Доля валютных кредитов и вкладов в активах и пассивах Сбербанка продолжает снижаться, отметил финдиректор. Сейчас банк не раскрывает эти показатели.

"Конкретных цифр мы называть не будем, но в целом какого-то интереса и у клиентов корпоративных, и у розничных на размещение новых средств в валюте нет", - сказал Скворцов.

Он добавил, что в целом темп этого снижения замедляется, есть клиенты, которые традиционно хранят свои деньги в валюте, несмотря на любое движение ставок и курсов.

"Такие клиенты остаются и сейчас эта доля уже не меняется настолько радикально, как это было в 2022 году или в 2023 году", - подчеркнул зампред.