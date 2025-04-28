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Сбербанк сохраняет прогноз по курсу на 2025 год в 100 рублей/$

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк пока сохраняет прогноз по курсу на 2025 год в размере 100 рублей за доллар, отмечает сложность прогнозирования этого фактора из-за неопределенности развития геополитической ситуации, заявил на конференц-звонке зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Что касается курса доллара, то мы в нашем базовом прогнозе предполагали его около 100 рублей на протяжении 2025 года. Конечно, текущее укрепление рубля во многом связано с такими внешнеполитическими факторами, и предполагать, что будет дальше, очень трудно здесь. Пока мы остаемся в рамках нашего ожидания", - сообщил он.

"Но как будет по факту, и что будет с санкционным режимом, что будет с нашей торговлей после возможного ослабления либо потенциального ужесточения санкций, очень трудно предполагать", - отметил топ-менеджер.

Он обратил внимание на фрагментацию валютного рынка в России. "В такой структуре сложнее стало предполагать динамику курса, потому что даже какое-то одно небольшое действие, сделка (небольшое - я имею в виду в масштабе того, что мы имели в 2021 году), оно может привести к разовому значительному изменению курса рубля в ту или иную сторону", - добавил он.

Сбербанк с учетом всего этого старается страховать валютные риски, заявил финдиректор.

Он добавил, что Сбербанк прогнозирует одно-два снижения ключевой ставки ЦБ в 2025 году до уровня в 19%.

Сбербанк прогнозирует рост ВВП России в 2025 году на 1,5-2% (прогноз сохранен), инфляцию - в диапазоне 7,5-8,5% (ожидания не изменились).

Сбербанк Тарас Скворцов ЦБ РФ Банк России
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