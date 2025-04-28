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Совет директоров ЛК "Европлан" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Лизинговая компания "Европлан" рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов за 2024 год в размере 29,0 рубля на акцию, сообщается в информации компании.

Объем финальных дивидендных выплат акционерам составит 3,48 млрд рублей.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 7 июня.

Годовое собрание назначено на 27 мая, голосование на нем совмещается с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 24 мая включительно.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании - 5 мая.

Компанией были выплачены промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года из расчета 50 рублей на акцию в сумме 6,0 млрд рублей.

Таким образом, с учетом рекомендованной выплаты дивиденды за весь 2024 год могут составить 9,48 млрд рублей, или 79 рублей на акцию.

Это составит 63,6% от чистой прибыли компании по МСФО за прошлый год (14,9 млрд рублей).

Дивидендная политика компании предусматривает целевой уровень дивидендных выплат по итогам отчетного года не менее 50% размера чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала.

Уставный капитал ПАО "ЛК "Европлан" состоит из 120 млн обыкновенных акций.

Основным акционером компании является инвестхолдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции"), которому принадлежит 87,5% акций. В свободном обращении (free float) находятся 12,5% акций компании.

"Европлан" специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Европлан SFI
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