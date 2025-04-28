В Сбере заявили о положительном эффекте для банка от повышения ставки ЦБ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Положительный эффект от повышения ключевой ставки ЦБ РФ для Сбербанка составляет 18 млрд рублей, заявил зампред правления, финансовый директор Сбера Тарас Скворцов.

"На текущий момент действительно у нас положительное значение чувствительности - порядка 18 млрд рублей. При этом мы в настоящий момент стремимся примерно к нулю свести это значение, в том числе выплата дивидендов будет способствовать снижению чувствительности", - сообщил Скворцов на конференц-звонке в понедельник.

"В целом учитывая ожидания снижения ставок, у нас нет необходимости держать ее (чувствительность - ИФ) на большом положительном уровне. Весь наш план мероприятий направлен на то, чтобы этим показателем управлять, прежде всего, в сторону снижения", - добавил зампред правления.

Сбербанк прогнозирует одно-два снижения ключевой ставки ЦБ в 2025 году до уровня в 19%. Сейчас она составляет 21%.

Скворцов отметил, что Сбербанк по чистой процентной марже идет чуть лучше прогнозов (по итогам 2025 года ожидает этот показатель свыше 5,6%). "При этом все-таки в дальнейшем потенциал для того, чтобы не быть настолько оптимистичными, он есть", - сказал зампред правления.

Чистая процентная маржа в I квартале текущего года по МСФО выросла до 6,11% с 5,88% за аналогичный период 2024 года и с 6,01% по итогам 2024 года.