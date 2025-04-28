Объем госзакупок в РФ в I квартале вырос на 17% до 2,97 трлн рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Объем госзакупок в I квартале текущего года составил 2,97 трлн рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Всего в I квартале госзаказчики всех уровней разместили в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок 577 тыс. извещений о проведении торгов на общую сумму 2,977 трлн рублей. Годом ранее в ЕИС было опубликовано 584,4 тыс. извещений на 2,539 трлн рублей.

При этом снизилось число закупок, которые предусматривали установление запретов и ограничений допуска на участие поставщиков иностранных товаров. Если в I квартале 2024 года доля таких закупок составляла 57,8% от общего числа закупок, то в I квартале 2025 года - 49,9%. Стоимостной объем подобных закупок уменьшился до 603 млрд рублей с 724 млрд рублей годом ранее.

Как и прежде, большая часть госзакупок проводилась в виде электронного аукциона - 383 тыс. извещений на 1,46 трлн рублей. Годом ранее госзаказчики разместили 584 тыс. извещений на проведение закупок в форме электронного аукциона на 1,49 трлн рублей.

При этом в отчете Минфина отмечается, что продолжился значительный рост числа закупок, проводившихся с использованием "электронного магазина" ("закупки с полки"). В отчетном периоде госзаказчики провели 40,4 тыс. "закупки с полки" на 15,7 млрд рублей против 23,4 тыс. таких закупок на 9,3 млрд рублей годом ранее.

По данным Минфина, в I квартале заметно выросло число и объем несостоявшихся закупок - на 19,6% (до 327,5 тыс. с зафиксированных годом ранее 273,8 тыс.) и на 38,9% в стоимостном выражении (до 1,63 трлн рублей с 1,1 трлн рублей соответственно).

Впрочем, действительно не состоявшимися (в результате не был подписан контракт) оказалось только 115 тыс. закупок на 642 млрд рублей. Годом ранее было 109 тыс. закупок на 508 млрд рублей.

Всего в I квартале текущего года госзаказчики заключили 964 тыс. контрактов на 2,88 трлн рублей, тогда как годом ранее было заключено 944 тыс. контрактов на 2,4 трлн рублей. При этом на долю единственных поставщиков пришлось 421 тыс. госконтрактов (410 тыс. за тот же период прошлого года) на 897 млрд рублей (556 млрд рублей).

Кроме того, еще 169 тыс. госконтрактов было заключено по результатам закупок, признанных несостоявшимися (145,7 тыс. годом ранее). Общий объем таких закупок составил 777 млрд рублей (615 млрд рублей).

"Отмечается увеличение количества и стоимостного объема контрактов, заключенных с единственным поставщиком (на 2,5% и 61,5% соответственно), что в том числе обусловлено существенным ростом количества и стоимостного объема контрактов, заключаемых на основании временных случаев, определенных решениями правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъекта РФ", - говорится в отчете Минфина.

В I квартале на 5,1% выросло число расторгнутых контрактов (большая часть, 97,7%, по соглашению сторон) - до 317 тыс. При этом общий объем таких контрактов вырос на 30%, до 958 млрд рублей.

В отчете Минфина отмечается, что в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрактом, в отчетном периоде была начислена неустойка (штрафы, пени) на 122 млн рублей.

В материалах Минфина подчеркивается, что совокупный объем российских товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг), поставка которых осуществляется при исполнении контрактов, заключенных в I квартале, составил 497,5 млрд рублей (386 млрд рублей годом ранее). Это соответствует около 66% от стоимостного объема всех товаров, поставляемых по названным контрактам (60% в I квартале 2024 года).

Относительная экономия (снижение начальной максимальной цены контракта, НМЦК - ИФ) по результатам госконтрактов, заключенных в I квартале текущего года, составила 5% (с учетом контрактов с единственными поставщиками), что немногим выше аналогичного показателя 2023 года - 4,79%. При этом госзаказчиками было сэкономлено 103 млрд рублей против 92 млрд рублей годом ранее. Экономия по госконтрактам, которые были заключены по результатам закупок, проведенных в отчетном периоде, составила 69,9 млрд рублей (64 млрд рублей годом ранее).