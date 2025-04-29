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HSBC в I квартале сократил чистую прибыль на 30%, объявил buyback на $3 млрд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc в первом квартале сократил чистую прибыль на 30% - до $7,57 млрд по сравнению с $10,837 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Доналоговая прибыль снизилась на 25% и составила $9,484 млрд. Выручка уменьшилась на 15% - до $17,649 млрд.

Ухудшение показателей обусловлено, в том числе, выделением бизнеса в Канаде и Аргентине, говорится в сообщении. Прибыль без учета разовых факторов и изменения курсов обмена валют выросла на $1 млрд - до $9,8 млрд.

Чистый процентный доход банка уменьшился на $0,4 млрд - до $8,3 млрд. Чистая процентная маржа опустилась до 1,59% с 1,63% годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль HSBC на уровне $5,81 млрд, чистый процентный доход - $8,185 млрд, по данным Visible Alpha.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец марта равнялся 14,7% против 14,9% на конец 2024 года.

Совет директоров HSBC утвердил промежуточные дивиденды в размере 10 центов на акцию.

Банк сообщил, что 25 апреля завершили выкуп своих акций на сумму $2 млрд, о котором было объявлено в рамках публикации итоговых результатов за 2024 год (в середине февраля).

"Теперь мы намерены инициировать выкуп акций на сумму до $3 млрд, который, как мы ожидаем, начнется вскоре после годового собрания акционеров 2 мая 2025 года и завершится до объявления промежуточных результатов за 2025 год", - говорится в сообщении банка.

Котировки акций HSBC растут на 2,3% в ходе торгов во вторник в Лондоне. Рыночная стоимость банка за последние три месяца повысилась на 3,5%, тогда как фондовый индекс FTSE 100 потерял 1,3%.

HSBC Великобритания
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