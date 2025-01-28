HSBC свернет операции по M&A и размещению акций в Великобритании, Европе и США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - HSBC Holdings Plc намерен свернуть часть операций инвестиционно-банковского бизнеса в Великобритании, Европе и США в рамках реорганизации, инициированной главным исполнительным директором Жоржем Эльхедери.

Он закроет направление организации слияний и поглощений (M&A), а также размещения акций на этих рынках, говорится в сообщении, распространенном банком во вторник.

Как отметил источник газеты Financial Times, этим подразделениям, "действительно не хватает масштаба". "Было очень сложно выйти на уровень, на котором у HSBC есть конкурентное преимущество", - сказал источник, добавив, что продолжение попыток "добиться прорыва" на этих рынках является не лучшим использованием ресурсов банка.

HSBC сохранит операции в сфере M&A и размещения акций в Азии и на Ближнем Востоке.

По словам источника FT, в Британии, Европе и США у банка останутся операции по организации долговых размещений, кредитного финансирования, а также финансирования недвижимости и инфраструктуры.

В общей сложности на долю инвестиционно-банковского бизнеса пришлось лишь 6% выручки HSBC в первом полугодии прошлого года, причем показатель снизился на 3% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Акции HSBC подешевели на 0,2% по итогам торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 32,5%.