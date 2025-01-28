Поиск

HSBC свернет операции по M&A и размещению акций в Великобритании, Европе и США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - HSBC Holdings Plc намерен свернуть часть операций инвестиционно-банковского бизнеса в Великобритании, Европе и США в рамках реорганизации, инициированной главным исполнительным директором Жоржем Эльхедери.

Он закроет направление организации слияний и поглощений (M&A), а также размещения акций на этих рынках, говорится в сообщении, распространенном банком во вторник.

Как отметил источник газеты Financial Times, этим подразделениям, "действительно не хватает масштаба". "Было очень сложно выйти на уровень, на котором у HSBC есть конкурентное преимущество", - сказал источник, добавив, что продолжение попыток "добиться прорыва" на этих рынках является не лучшим использованием ресурсов банка.

HSBC сохранит операции в сфере M&A и размещения акций в Азии и на Ближнем Востоке.

По словам источника FT, в Британии, Европе и США у банка останутся операции по организации долговых размещений, кредитного финансирования, а также финансирования недвижимости и инфраструктуры.

В общей сложности на долю инвестиционно-банковского бизнеса пришлось лишь 6% выручки HSBC в первом полугодии прошлого года, причем показатель снизился на 3% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Акции HSBC подешевели на 0,2% по итогам торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 32,5%.

HSBC Великобритания США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон пообещал построить новый вход для Лувра и перенести "Мону Лизу"

Макрон пообещал построить новый вход для Лувра и перенести "Мону Лизу"

Шольц обозначил позицию по претензиям Трампа на Гренландию

Добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента в год

Добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента в год

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5775 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2143 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });