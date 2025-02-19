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HSBC планирует добиться ежегодной экономии на расходах в $1,5 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc зафиксировал чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года против убытка годом ранее, причем результат превзошел прогнозы рынка.

HSBC анонсировал запуск программы обратного выкупа акций на сумму до $2 млрд, завершить которую он планирует до момента публикации отчетности за первый квартал 2025 года (29 апреля).

Кроме того, банк объявил о намерении принять меры, чтобы добиться ежегодной экономии на расходах в размере $1,5 млрд к концу 2026 года. Реализация этого плана потребует от HSBC трат в размере $1,8 млрд в 2025 и 2026 гг., в том числе на выплату выходных пособий, говорится в пресс-релизе банка.

Чистая прибыль HSBC в октябре-декабре составила $197 млн против чистого убытка в $153 млн годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков предполагал, что банк зафиксирует чистую прибыль в $27,9 млн.

Показатель четвертого квартала 2024 года учитывает разовые списания в размере более $5 млрд, связанные с отделением аргентинских операций. Годом ранее банк списал стоимость инвестиций в китайский Bank of Communications на $3 млрд.

Квартальная выручка банка снизилась на 7,7%, до $11,56 млрд. Чистый процентный доход (NII) вырос на 9%, до $10,95 млрд.

В 2024 году чистая прибыль HSBC выросла на 2%, до $22,9 млрд, выручка - на 1%, до $65,9 млрд, NII - на 1,4%, до $43,7 млрд.

Согласно прогнозу банка, в 2025 году NII составит порядка $42 млрд.

Совет директоров HSBC одобрил выплату дивидендов за четвертый квартал в размере $0,36 на акцию. Таким образом, годовой размер дивидендов, с учетом специальных выплат в $0,21 на акцию, составит $0,87 на акцию.

Новый CEO банка Жорж Эльхедери объявил о масштабной реорганизации HSBC в октябре 2024 года. С 1 января 2025 года организационная структура банка была изменена, его бизнес был разделен на четыре подразделения: Гонконг, Великобритания, корпоративный и институциональный банкинг, глобальное управление активами состоятельных клиентов.

За последние 12 месяцев капитализация HSBC выросла на 52,3%.

HSBC Великобритания Жорж Эльхедери
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