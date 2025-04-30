Visa увеличила выручку во II финквартале на 9% и объявила buyback на $30 млрд

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc. , оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила выручку во втором финансовом квартале на 9%, однако ее чистая прибыль снизилась на 2%.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила $9,59 млрд по сравнению с $8,78 млрд за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $9,55 млрд.

Чистая прибыль Visa уменьшилась до $4,58 млрд с $4,66 млрд годом ранее. Показатель в расчете на акцию увеличился до $2,32 с $2,29. В минувшем квартале компания выкупила порядка 13 млн собственных акций на сумму $4,5 млрд.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,76 на акцию, превысив средний прогноз экспертов в $2,68 на акцию.

В минувшем квартале Visa обработала 60,7 млрд транзакций по картам, что на 9% выше показателя за первый квартал предыдущего фингода.

Объем платежей без учета изменения курсов обмена валют вырос на 8%, объем трансграничных платежей увеличился на 13%.

Совет директоров компании одобрил запуск новой многолетней программы обратного выкупа акций на сумму $30 млрд, а также выплату квартальных дивидендов в размере $0,59 на акцию.

Бумаги Visa подорожали на 0,6% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 8,1%.



