Представитель владельцев облигаций "Фаворита" просит МВД проверить директора фабрики

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Юнилайн капитал менеджмент" (ЮЛКМ), которое является представителем владельцев облигаций ООО "Фабрика Фаворит" (Новосибирская область, производитель молочной и масложировой продукции), подало заявление в полицию с просьбой проверить действия владельца и директора компании Бориса Дегтярева.

Об этом сообщает ЮЛКМ на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Представителем владельцев облигаций (ЮЛКМ - ИФ) подано заявление в отдел полиции №1 "Центральный" УМВД по Новосибирску с просьбой провести проверку относительно неправомерных действий при наличии признаков банкротства эмитента и признаков перевода бизнеса с ООО "Фабрика Фаворит" на ООО "Альянсбизнестрейдинг", - говорится в сообщении.

Заявление в полицию подано в соответствии с статьей 195 УК.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области "Интерфаксу" подтвердили факт подачи заявления, добавив, что в настоящее время по нему проводится проверка, "по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством".

"Интерфаксу" пока не удалось связаться Дегтяревым.

В марте 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области решил оставить без рассмотрения заявление индивидуального предпринимателя Николая Дремина о признании банкротом фабрики "Фаворит" из-за долга в 2,22 млн рублей. Однако Дремин подал апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд, заседание назначено на 6 мая.

Кроме того, Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление Россельхозбанка о признании банкротом и введении процедуры наблюдения в отношении ООО "Шанс-премьер" (по данным ЕГРЮЛ, также на 100% принадлежит Дегтяреву), которое, согласно материалам суда, выступало поручителем и залогодателем по кредитным договорам, заключенным между "Фаворитом" и Россельхозбанком.

Как указано в инвестиционном меморандуме "Фаворита", на балансе "Шанс-премьер" находится все недвижимое имущество, которое компания сдает фабрике в аренду. Согласно материалам суда, компании принадлежат маслозавод, автогараж, сыродельный цех, земельные участки и другое имущество.

В марте 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области по заявлению Россельхозбанка признал Дегтярева банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов на срок до 10 июля 2025 года. Требования Россельхозбанка в размере 235,42 млн рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов.

В октябре 2024 года ООО "Фабрика Фаворит" допустило дефолт при выплате 36-го купона на сумму 128,5 тыс. рублей и полном погашении оставшейся части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 в размере 12,5 млн рублей. Компания также допустила дефолты по выплате 11-18 купонов облигаций серии БО-01 на сумму 986,4 тыс. рублей за каждый. Всего у компании два выпуска облигаций на 72,5 млн рублей с учетом амортизации.

Фабрика "Фаворит" выпускает на двух производственных площадках, находящихся в Новосибирской области, сыры, сливочное масло, спреды и маргарин под собственными торговыми марками.

ООО "Альянсбизнестрейдинг" зарегистрировано в 2017 году в городе Бердске Новосибирской области. По информации на сайте компании, она является представителем двух производителей молочной продукции в Новосибирской области - "Чулымского маслосырзавода" и "Куйбышевского молочного комбината". Владельцем и руководителем компании, по данным ЕГРЮЛ, является Иван Каменский.