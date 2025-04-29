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Россиянам посоветовали не рассчитывать на аномальное тепло на майских праздниках

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Аномально теплой погоды в период первых майских праздников не будет ни в одном регионе страны, на территории европейской части России температура практически везде будет ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К сожалению, на аномально теплую погоду рассчитывать нигде нельзя. Температура будет около нормы и ниже нормы практически на всей территории страны", - сказал Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что "практически повсеместно" температура ниже нормы в период майских праздников будет на территории европейской части страны, на юге Сибири, где была очень жаркая погода, температура приблизится к норме, "ночью там даже до нуля и отрицательных значений".

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
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