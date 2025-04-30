Чистый убыток "Интер РАО" по РСБУ в I квартале составил 328 млн рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I квартале 2025 г. составил 328 млн руб. против чистой прибыли 4,36 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка составила 13,7 млрд руб. (+25,2%). Выручка от экспорта выросла на 17,6%, до 8 млрд руб.

Себестоимость продаж увеличилась на 28,1%, составив 11,74 млрд руб. Убыток от продаж сократился на 12,9%, до 1,49 млрд руб.

Кредиты и займы "Интер РАО" по итогам I квартала 2025 г. оценивались в 303,92 млрд руб. Чистый долг был отрицательным (-64 млрд руб.).

На счетах компании на конец марта 2025 г. хранилось 142,89 млрд руб.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 г. являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.