Саудовская Аравия в марте сократила экспорт нефти на 12,1%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Саудовской Аравии в марте выросла на 0,1% к февралю, при этом экспорт упал на 12,1%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 5,754 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,547 млн б/с в феврале. Показатель сократился на 6,3% относительно марта 2024 года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в марте равнялась 8,957 млн б/с против 8,947 млн б/с в феврале. В годовом выражении было зафиксировано сокращение на 0,2%.

Производство нефти в Венесуэле в марте увеличилось до 1,048 млн б/с по сравнению с 1,025 млн б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 874 тысячи б/с.

По предварительным оценкам JODI, США в марте нарастили добычу нефти на 3% - до 13,56 млн б/с по сравнению с 13,159 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 3% (с 13,171 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 4,021 млн б/с по сравнению с 4,294 млн б/с в феврале (сокращение на 6,4%) и 4,3 млн б/с в марте 2024 года (снижение на 6,5%).