Рубль упал на фоне возросшей геополитической неопределенности и снижающейся нефти

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань уверенно вырос по итогам валютных торгов на Московской бирже в пятницу; рубль заметно упал, отыгрывая как возросшую неопределенность относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, так и новую волну снижения мировых цен на нефть.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,41 руб., что на 24,5 коп. (или 2,2%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 23,87 коп. выше уровня действующего официального курса ЦБ. Активность участников биржевого валютного рынка была пониженной из-за официального выходного дня в России - объем торгов юанем на Московской бирже 2 мая составил всего 20,1 млрд рублей.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 19:00 мск увеличилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,95%, до 83,03 руб./$1; контракт EURRUBF подорожал за день на 1,74%, до 93,94 руб./EUR1.

Банк России в пятницу не менял официальные курсы доллара США, евро и китайского юаня, которые с 1 мая составляют 81,4933 руб./$1, 92,837 руб./EUR1 и 11,1713 рубля за юань, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение валютного курса рубля по итогам биржевых торгов 2 мая связано как с уменьшением объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России, так и с возросшей геополитической неопределенностью, связанной прежде всего с процессом урегулирования конфликта вокруг Украины. Кроме того, на стоимость нацвалюты на внутреннем валютном рынке негативно влияла и в целом нестабильная ситуация на мировых нефтяных площадках.

Президент США Дональд Трамп решит, сколько времени США будут заниматься вопросом урегулирования украинского конфликта, поэтому прорыв на переговорах "нужен очень скоро", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Решение о том, сколько времени мы еще уделим этому вопросу, примет президент Трамп", - сказал он в эфире Fox News. Позиции России и Украины "уже стали ближе, но еще далеки друг от друга, а прорыв нужен очень скоро", отметил Рубио.

При этом он добавил, что необходимо принять тот факт, что "Украина не сможет отодвинуть Россию на те позиции, которые она занимала в 2014 году".

В свою очередь, представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс заявила на брифинге, что США по-прежнему готовы прилагать усилия к урегулированию конфликта, "но мы не собираемся по мановению волшебной палочки летать по всему миру, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого". "Сейчас самое время, когда они должны представить и развить конкретные идеи, как положить конец этому конфликту. Это будет зависеть от них самих", - подчеркнула она.

Вместе с тем власти Евросоюза разрабатывают резервный вариант действий с целью сохранить санкции против РФ на тот случай, если власти США займутся улучшением отношений с Москвой, заявила в интервью Financial Times глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Глава дипломатии союза сказала, что ЕС готовит "план Б", чтобы экономические санкции против России остались в силе, если администрация президента США Дональда Трампа выйдет из мирных переговоров по Украине и будет искать пути сближения с Москвой", - пишет издание.

Каллас отметила, что также "план Б" потребуется, если Венгрия в июле заблокирует очередное продление антироссийских санкций Евросоюза. Для продления пакетов санкций Евросоюза против РФ требуется согласие руководителей всех стран ЕС. Однако Венгрия неоднократно выступала с критикой ограничительных мер Евросоюза в отношении России.

Нефтяные котировки заметно снижаются вечером в пятницу и завершают неделю в минусе. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опустилась на 1,17%, до $61,4 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,35%, до $58,44 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене на 1,8% на сообщении Минторга КНР, что Пекин оценивает заявления представителей США о готовности к переговорам относительно импортных пошлин. Это дало участникам рынка надежду на постепенное улучшение торговых взаимоотношений США и Китая.

Между тем с начала недели нефть эталонных марок подешевела примерно на 6% на опасениях, что ОПЕК+ будет активно наращивать добычу.

Встреча восьми стран ОПЕК+, которые добровольно к существующим квотам ограничили добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, перенесена с 5 на 3 мая, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. На предстоящей встрече планируется обсудить объемы добычи на июнь. В начале апреля эти "добровольцы" неожиданно решили с мая ускорить развертывание ограничений - с 135 тыс. до 411 тыс. б/с и проводить встречи (часто онлайн) каждый месяц.

В силу того, что в России 2 мая 2025 года официально является выходным днем, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в пятницу не рассчитывались.