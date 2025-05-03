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Министры восьми стран ОПЕК+ начали встречу

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Началась встреча министров восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Изначально она должна была состояться 5 мая, однако накануне ее перенесли на субботу.

ЭкономикаИсточники сообщили, что страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 тыс. б/с в июнеИсточники сообщили, что страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 тыс. б/с в июнеЧитать подробнее

В центре внимания - обсуждение плана добычи нефти "восьмеркой" в июне. Месяц назад эти страны неожиданно решили с мая ускорить развертывание ограничений - со 135 тыс. до 411 тыс. б/с.

Источники "Интерфакса" в преддверии переговоров в ОПЕК+ сообщили, что страны-добровольцы уже согласовали увеличение добычи нефти в июне снова на 411 тыс. б/с вместо запланированных ранее 244 тыс. б/с.

ОПЕК постоянно напоминает, что любое увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий. На сегодняшний день основные факторы, влияющие на рынок - геополитические события, а также торговые войны.

Кроме ситуации на рынке участники тщательно отслеживают уровень исполнения соглашения, а также компенсацию ранее недосокращенных объемов. Принимая решение об ускоренном увеличении уровней добычи в мае, сообщалось, что такая гибкость позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов.

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