Встреча восьми стран ОПЕК+ перенесена с 5 на 3 мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Встреча восьми стран ОПЕК+, которые добровольно к существующим квотам ограничили добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, перенесена с 5 на 3 мая, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В начале апреля эти "добровольцы" неожиданно решили с мая ускорить развертывание ограничений - с 135 тыс. до 411 тыс. б/с и проводить встречи (часто онлайн) каждый месяц.

На предстоящей встрече планируется обсудить объемы добычи на июнь.

ОПЕК постоянно напоминает, что любое увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий.

Кроме ситуации на рынке участники тщательно отслеживают уровень исполнения соглашения, а также компенсацию ранее недосокращенных объемов. Принимая решение об ускоренном увеличении уровней добычи в мае, сообщалось, что такая гибкость позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов.

Основные факторы, влияющие сейчас на рынок - геополитические события, а также торговые войны.

Такая гибкость позволит группе поддерживать рыночную стабильность.