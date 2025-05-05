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Алексей Марухин вернулся на пост президента Sitronics Group

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президентом Sitronics Group с 5 мая назначен Алексей Марухин, который уже возглавлял компанию в 2019-2020 годах.

Сергей Ткаченко, который в сентябре 2024 года перешел на пост президента Sitronics Group с должности вице-президента по IT ПАО АФК "Система", принял решение продолжить профессиональную карьеру за периметром группы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Sitronics Group.

Под руководством Марухина компания сфокусируется на реализации цифровых инфраструктурных проектов в области безопасности и транспорта, с акцентом на системах управления движением судов и технологиях видеонаблюдения и видеоаналитики.

Марухин являлся президентом АО "Ситроникс" (головная структура группы - ИФ) с 26 декабря 2018-го по 9 июля 2020 года. Также он работал в VK, X5, руководил АО "К-Технологии" и АО "МТУ Сатурн".

Sitronics Group - многопрофильная российская IT-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города и безопасности, цифровизацией стратегических отраслей экономики.

Sitronics Group VK Сергей Ткаченко Алексей Марухин АФК Система
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