В "космической" "дочке" АФК "Система" сменился гендиректор

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Разработчика космических технологий ГК "Спутникс", входящего в портфель активов ПАО АФК "Система", возглавил Николай Пожидаев, который до назначения занимал пост управляющего партнера корпорации, сообщили в пресс-службе ГК.

Пожидаев с лета 2020 года возглавлял другой портфельный актив "Системы" – Sitronics Group. В сентябре 2024 года он перешел на пост председателя совета директоров этой компании, а также стал управляющим партнером АФК (курировал развитие ряда высокотехнологичных активов корпорации, в т.ч. в космической сфере).

Пожидаев сменил на посту гендиректора ГК "Спутникс" Павла Черенкова, возглавлявшего компанию с августа 2024 года. Новый гендиректор сосредоточится на развитии гражданских спутниковых группировок и сервисов на базе космических данных для разных отраслей экономики.

По данным ЕГРЮЛ, ООО ГК "Спутникс" на 90% принадлежит "Системе", еще 10% – у АО "Ситроникс".

В настоящее время на орбите находится 80 спутников, произведенных компанией; собственная группировка ГК включает 58 космических аппаратов. В текущем году планируется запуск еще 22 спутников.