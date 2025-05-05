Еврокомиссия обнародует 6 мая дорожную карту по отказу от импорта топлива из РФ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представит в Страсбурге во вторник, 6 мая, план отказа ЕС от российских энергоносителей, заявил ее официальный представитель Стефан де Керсмакер.

"Завтра коллегия (европейских комиссаров - ИФ) обсудит "дорожную карту" по прекращению импорта российских энергоносителей. Комиссар (Дан - ИФ) Йоргенсен представит это (...) в пресс-зале Европейского парламента в Страсбурге", - сказал де Керсмакер в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия намерена объявить о предложении запретить импорт российского трубопроводного и сжиженного газа, поставляемого в рамках долгосрочных контрактов. Запрет должен вступить в силу к концу 2027 года. По словам собеседников Bloomberg, в эту инициативу, до того, как ее объявят во вторник, могут внести изменения.

Источники пояснили, что сроки отказа ЕС от российского газа будут зависеть от способности союза обеспечить альтернативные источники газовых поставок из США, Катара, Канады, стран Африки.