Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800п из-за геополитической неопределенности

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продолжает снижение на фоне неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, а также подешевевшей нефти (фьючерс на Brent опускался ниже $60 за баррель) на решении стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья. Индекс МосБиржи откатился ниже 2800 пунктов, локомотивом снижения выступили акции "Роснефти" (-2,8%) и "Газпрома" (-2,7%).

К 13:00 индекс МосБиржи составил 2799,11 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1082,03 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 мая, составляет 81,4933 руб. (-6,83 копейки).

Подешевели также акции МКБ (-3,8%), "ЛУКОЙЛа" (-2,5%), "ВК" (-2%), "Татнефти" (-2%), "НЛМК" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -2,2% "префы"), "Магнита" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Норникеля" (-1%), ОК "Русал" (-1%), "Группы компаний ПИК" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), "Северстали" (-0,5%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "ФосАгро" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "МТС" (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что ему, возможно, удалось продвинуться в решении украинской проблемы, но при этом отметил, что может прекратить посреднические усилия, если сочтет их "бессмысленными".

Также Трамп заявил, что примет решение о новых санкциях против России в зависимости от того, как Москва будет вести себя в рамках украинского урегулирования. "Это зависит от того, будет или не будет Россия двигаться в сторону мира. Мы хотим увидеть мирное соглашение", - сказал Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос, поддержит ли он подготовленный в Сенате США законопроект о санкциях.

Ранее сенатор Линдси Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. В частности, он предлагает ввести 500%-е пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

У президента России Владимира Путина пока нет в планах поездок на Ближний Восток в середине мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ответив на вопрос о возможности встречи Путина на Ближнем Востоке с президентом США Трампом, который планирует поездку в регион с 13 по 16 мая.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ продолжает реагировать на негативный внешний фон (падение цен на нефть и крепкий рубль давят на нефтегазовый сектор, у которого наибольший вес в индексе МосБиржи), но высока вероятность отскока. Беспрерывное падение дольше недели - довольно редкое явление, а резкое пятничное падение на низких торговых оборотах вряд ли соответствует реальной оценке индекса, полагают эксперты.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, фьючерсы на нефть марки Brent опускались к нижней границе бокового диапазона $58,4-60 за баррель, куда котировки провалились в начале апреля. Пока что значимых объемов на указанном уровне не просматривается (как это было, например, 9 апреля), но на индикаторе RSI 4-часового графика заметны признаки "бычьей" дивергенции. Глобальная же техническая картина в нефти остается нисходящей, что усложняет игру от "лонга", полагает эксперт.

ОПЕК+ возвращает свои баррели на рынок в преддверии летнего сезона, когда спрос на топливо является традиционно высоким. Это несколько сглаживает общий баланс спроса и предложения. Однако под вопросом остается будущее торговых противоречий между Китаем и США, напомнила Рокотянская.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на российском рынке реализуются "медвежьи" риски в условиях неопределенного геополитического фона и ужесточения риторики США в отношении санкций против РФ.

"Судя по всему, заключение долгосрочного мирного соглашения между РФ и Украиной пока откладывается, что предполагает реализацию одного из весомых "медвежьих" рисков для акций. Кроме того, в СМИ в конце прошлой недели говорилось о подготовке США новых масштабных санкций против России, что еще больше усиливает геополитическую напряженность. На данный момент у российского рынка нет значимых оптимистичных новостей, но дивидендный сезон продолжается и может обеспечивать динамику лучше рынка акций отдельных эмитентов", - полагает аналитик.

Рублевый индекс МосБиржи опустился ниже важной краткосрочной поддержки 2875 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а долларовый индикатор тестирует аналогичный технический индикатор 1085 пунктов. Стабилизация ниже укажет на риски развития падения в районы 2665 пунктов и 980 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), считает Кожухова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, с конца прошлой недели на рынке акций РФ преобладали распродажи из-за ухудшения геополитики. Мало того, что Европа начала готовить новый пакет антироссийских санкций, так еще из-за океана звучат угрозы ввести вторичные санкции на страны, покупающие российские товары, отметил эксперт.

Основное давление на индекс МосБиржи оказывают дешевеющие тяжеловесные акции "Газпрома" . Компания ранее выпустила очень сильную отчетность, но ничего не было сказано про дивиденды. С 9 апреля в бумаге было настоящее ралли в ожидании публикации прошлогодних результатов, поэтому коррекция "по факту" была логичной, хотя такого отката мало кто ожидал, констатирует Антонов.

"Мы все-таки считаем, что вероятность выплаты дивидендов "Газпромом" большая. В начале прошлой недели совершенно неожиданно менеджмент ВТБ рекомендовал акционерам поделить прошлогоднюю прибыль. Не исключено, что сделано это было под давлением основного акционера - государства. Если это так, то вполне логичным был бы аналогичный шаг в отношении газовой монополии. Мы никогда не были сторонниками инвестиционной покупки акций "Газпрома" , но в данный момент рисковым инвесторам стоит подбирать бумагу в расчете на ее взлет на дивидендах. Увеличение доли этой акции в среднесрочных портфелях также будет логичным, поскольку, судя по огромной выручке, "Газпром" перешел через худшие времена", - считает эксперт.

На дневном графике индекса МосБиржи видны два незакрытых "гэпа" - от 9 и 10 апреля. Не исключено, что разрывы будут ликвидированы, а для этого индикатору нужно спуститься чуть ниже 2700 пунктов. На руку "медведям" играет и подешевевшая нефть Brent на решении ОПЕК+ повысить добычу с июня втрое больше изначальных планов. Не исключен уход котировок в район $55 за баррель, полагает Антонов.

В Азии в понедельник на работавшем рынке Австралии преобладала негативная динамика (австралийский ASX Australia снизился на 1%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX подрос на 0,5%, CAC 40 просел на 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,7-0,9%).

Биржи других крупных стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник не работали в связи с государственными праздниками (в Японии отмечается День детей, в Китае - День труда, Гонконг и Южная Корея празднуют День рождения Будды, также закрыты биржи Великобритании.

На нефтяном рынке днем в понедельник цены замедлили откат, вызванный ранее новостями о решении ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:00 по московскому времени в понедельник составила $60,54 за баррель (-1,2% и -1,4% в пятницу), июньская цена WTI - $57,51 за баррель (-1,3% и -1,6% в пятницу).

Восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году производство нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

В марте было решено, что увеличение добычи начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года, то есть с ежемесячным шагом примерно 135-140 тыс. б/с. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май, что было эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, решение об ускорении добычи и в июне принято "ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти".

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,9%, WTI - на 7,5%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Группа ЛСР" (-7,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,4%), "префы" "Мечела" (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (+21,9%), ПАО "Россети Урал" (+5,5%), "Соллерса" (+3,2%), "Глобалтрак менеджмент" (+2,4%), ПАО "Яковлев" (+2,2%).

ПАО "Россети Урал" в январе-марте 2025 года снизило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 2,67 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 6,4%, до 31,53 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 30,85 млрд рублей (из них 6,56 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" , 3,99 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,46 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" ).