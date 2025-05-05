Трамп заявил, что решение о новых санкциях против РФ зависит от украинского урегулирования

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о введении новых санкций против России в зависимости от того, как Москва будет вести себя в рамках украинского урегулирования.

"Это зависит от того, будет или не будет Россия двигаться в сторону мира. Мы хотим увидеть мирное соглашение", - сказал Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос, поддержит ли он подготовленный в сенате США законопроект о санкциях.

Он отметил, что стремится заключить это соглашения, в частности, из-за огромных расходов. "Европа тратит на Украину только треть тех денег, что тратим мы", - указал президент США. По его словам, предыдущая администрация США никак не контролировала поток денежных средств.

Трамп указал, что для Европы вопрос урегулирования конфликта на Украине важнее, чем для США. Он добавил, что европейские лидеры просили его позвонить президенту России Владимиру Путину "очень много раз", "потому что он не отвечал на их звонки".

Ранее сенатор Линдси Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. В частности, предлагает ввести 500% пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.