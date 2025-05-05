Нефть подорожала с внутридневных минимумов, но остается в минусе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок остается в минусе, однако цены отошли от внутридневных минимумов.

К 13:45 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (1,32%) до $60,48 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,83 (1,42%), до $57,46 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $58,5 за баррель, WTI - до $55,53 за баррель.

Снижению котировок способствовало решение стран ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тысяч б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тысяч б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тысяч б/с на май, что было эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Аналитики понижают прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 годы вслед за решением ОПЕК+. Так, эксперты Barclays понизили прогноз стоимости Brent на текущий год до $66 с $70 за баррель, на 2026 год - до $60 с $62 за баррель, аналитики Goldman Sachs до $60 с $63 за баррель и до $56 с $58 за баррель соответственно.

Ускоренное наращивание добычи ОПЕК+ одновременно с последствиями глобальной торговой войны, вероятно, приведет к избытку предложения на нефтяном рынке во втором полугодии текущего года, отмечают эксперты DNB Markets, мнение которых приводит The Wall Street Journal.

Аналитики прогнозируют избыток предложения на уровне 1,3 млн б/с во втором полугодии и порядка 1,7 млн б/с в 2026 году.

По прогнозу DNB Markets, цена Brent может опуститься ниже $50 за баррель к концу года, если ОПЕК+ продолжит ускорять темпы наращивания добычи.