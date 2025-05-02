Нефть активно дешевеет, Brent опустилась до $61,4 за баррель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки снижаются вечером в пятницу и завершают неделю в минусе.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:37 по Москве опускается на $0,74 (1,14%), до $61,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на $0,8 (1,35%), до $58,44 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене на 1,8% на сообщении Минторга КНР, что Пекин оценивает заявления представителей США о готовности к переговорам относительно импортных пошлин. Это дало участникам рынка надежду на постепенное улучшение торговых взаимоотношений США и Китая.

Между тем с начала недели нефть эталонных марок подешевела примерно на 6% на опасениях, что ОПЕК+ будет активно наращивать добычу.

Встреча восьми стран ОПЕК+, которые добровольно к существующим квотам ограничили добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, перенесена с 5 на 3 мая, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. На предстоящей встрече планируется обсудить объемы добычи на июнь.

В начале апреля эти "добровольцы" неожиданно решили с мая ускорить развертывание ограничений - с 135 тыс. до 411 тыс. б/с и проводить встречи (часто онлайн) каждый месяц.