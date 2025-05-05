Акционеры "Селигдара" утвердили отказ от выплаты финальных дивидендов за 2024 год

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Селигдара" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

По результатам I полугодия 2024 года "Селигдар" выплатил 4 рубля на акцию на общую сумму 4,12 млрд рублей.

За 2023 год в общей сложности дивиденды также составили 4 рубля на акцию (2 рубля промежуточные плюс 2 рубля финальные).

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.