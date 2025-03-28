СД "Селигдара" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Селигдара" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров назначено на 30 апреля. Лица, имеющие право на участие в собрании, определяются по состоянию на 8 апреля.

По результатам I полугодия 2024 года "Селигдар" выплатил 4 рубля на акцию на общую сумму 4,12 млрд рублей.

За 2023 год в общей сложности дивиденды также составили 4 рубля на акцию (2 рубля промежуточные плюс 2 рубля финальные).

"Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры.