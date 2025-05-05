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"Циан" редомицилирует бывшую холдинговую компанию в РФ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Циан" редомицилирует в РФ кипрскую Cian Plc - бывшую холдинговую компанию группы, сообщила компания.

Решение принято 30 апреля акционерами Cian Plc. Для реализации процесса необходимо получить свидетельство о продолжении деятельности в иностранной юрисдикции от Регистратора компаний Кипра, это может занять не менее 6 месяцев.

Редомициляция Cian Plc "предполагает открытие возможности для объявления и выплаты дивидендов акционерам группы", отмечается в сообщении "Циан" .

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В прошлом году группа "Циан" инициировала реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc. Сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг, а компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении.

Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО "Циан" , затем юрлицо получило публичный статус. После этого группа провела обмен АДР Cian Plc на бумаги МКПАО "Циан" по коэффициенту 1:1 - по его итогам миноритарии кипрской компании получили около 21% находящихся в обращении акций МКПАО.

Торги акциями "Циан" стартовали 3 апреля.

Циан Cian Кипр РФ
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