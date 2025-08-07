Две компании, связанные с группой "Циан", редомицилированы в Россию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Две кипрские компании, связанные с группой "Циан", редомицилированы в САР Калининградской области.

Речь идет о Mimons Investments Ltd. и Fastrunner Investments Ltd., 6 августа они были включены в реестр САР и продолжили деятельность как МКООО "Мимонс инвестментс" и МКООО "Фастраннер инвестментс", соответственно.

По данным ЕГРЮЛ, гендиректором обоих МКООО является глава "Циан" Дмитрий Григорьев.

Обе компании принадлежат кипрской Cian Plc, бывшей холдинговой компании группы "Циан".

"Интерфакс" направил запрос в "Циан".

В 2024 году группа "Циан" инициировала реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% Cian Plc. Сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг, а компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении.

Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в Россию и продолжила работу как МКАО "Циан", затем получив публичный статус. После завершения обмена АДР Cian Plc на бумаги МКПАО "Циан", акции российской компании начали торговаться на "Мосбирже" с 3 апреля.

В мае группа сообщила о решении акционеров провести редомициляцию Cian Plc в Россию, что откроет возможность для объявления и выплаты дивидендов. В настоящее время ожидается разрешение на "переезд" этой компании от кипрского регулятора.