"Циан" запустил новую программу мотивации сотрудников

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" запустило новую программу мотивации сотрудников, ключевые условия которой аналогичны программе, действовавшей с 2021 года в бывшей холдинговой компании группы - Cian Plc.

В отчете МКПАО за 2024 год говорится, что новая программа долгосрочного стимулирования была утверждена в декабре. В ее рамках в марте 2025 года сотрудникам был выдан грант в размере 453 938 акций с ограниченным правом использования.

"Также перенесены остатки по грантам, выданным сотрудникам ранее в рамках программы долгосрочного стимулирования Cian Plc, в новую программу МКПАО "Циан" и инициирована выдача 1 080 792 акций сотрудникам по остаткам, в отношении которых права уже перешли", - говорится в документе.

В проспекте ценных бумаг МКПАО "Циан" сообщалось, что на балансе Cian Investments Limited (структура "Циан") находится 7 710 942 акции или 9,93% от общего количества размещенных акций "Циан", которые зарезервированы под программы долгосрочной мотивации сотрудников и не являются голосующими.

Как пояснила в ходе конференц-звонка IR-директор "Циан" Дарья Фадеева, размер новой программы мотивации "соответствует размеру программы, который действовал в Cian Plc". Саму программу и ее параметры она охарактеризовала как "практически "copy-paste" с поправкой на российские особенности законодательства".

При этом акции, зарезервированные под мотивационную программу, не голосуют и не участвуют в распределении дивидендов до тех пор, пока они не переданы участникам программы.

"Постепенно, как только будут проходить ежегодные вестинги - мы будем эти акции распределять среди участников программы", - заключила Фадеева.

Программа мотивации, действовавшая с 2021 года, была рассчитана на срок до 31 декабря 2031 года. Программа предполагала распределение акций с ограниченным доступом (RSU) или другие формы вознаграждения с привязкой к ценным бумагам компании; под вознаграждения было выделено до 6,5% находящихся в обращении акций Cian Plc.

В прошлом году группа "Циан" инициировала реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc (бывшая холдинговая компания группы). Сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг, а компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении.

Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО "Циан", затем юрлицо получило публичный статус. В настоящее время группа завершает процесс обмена бумаг для миноритариев Cian Plc, после чего предполагается начало торгов акциями МКПАО "Циан" на МосБирже; они могут начаться 3 апреля.