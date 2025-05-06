Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Фото: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Подразделение швейцарского банка Credit Suisse признало себя виновным в том, что помогало американцам уклоняться от уплаты налогов, и было приговорено к уплате штрафа в размере $510,61 млн, сообщает сайт Минюста США.

Банк был обвинен в участии в сговоре с целью сокрытия более $4 млрд от американской налоговой службы. Для ухода от уплаты налогов использовались не менее 475 офшорных счетов.

"Помимо прочих противоправных действий, банкиры Credit Suisse фальсифицировали записи, оформляли фиктивные документы о пожертвованиях и обслуживали счета на сумму более $1 млрд без ведения документации о соблюдении налогового законодательства", - сообщает Минюст.

После покупки Credit Suisse в 2023 году UBS Group обнаружила существование предположительно незадекларированных счетов клиентов из США в сингапурском подразделении Credit Suisse. UBS заморозила часть таких счетов и добровольно предоставила информацию о выявленных нарушениях в американское Министерство юстиции.

В соответствии с принятым решением Credit Suisse придется заплатить штраф примерно в $510,61 млн. Кроме того, Credit Suisse и UBS должны будут всецело содействовать продолжающемуся расследованию и предоставлять всю информацию о счетах американских клиентов, которая может быть выявлена ими впоследствии.

Credit Suisse и ранее привлекался к ответственности по аналогичным обвинениям. В 2014 году банк согласился выплатить $2,6 млрд штрафа за содействие американским клиентам в подаче ложных налоговых деклараций.