Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

UBS выплатит $387 млн штрафов из-за трейдинговых нарушений Credit Suisse

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Регуляторы США и Великобритании оштрафовали швейцарский банк UBS AG в общей сложности на $387 млн из-за нарушений, допущенных Credit Suisse в рамках сделок с инвестфондом Archegos Capital.

UBS завершил приобретение Credit Suisse в июне и выделил до $4 млрд на покрытие связанных со сделкой регуляторных и судебных издержек.

ЭкономикаUBS хочет покрыть потери в результате поглощения Credit Suisse, не прибегая к госпомощиЧитать подробнее

Федеральная резервная система США назначила штраф в размере $268,5 млн, Управление пруденциального контроля Банка Англии (PRA) - в 87 млн фунтов стерлингов ($111,6 млн). Швейцарский финансовый регулятор Finma, также принимавший участие в расследовании, обязал UBS принять меры по улучшению контроля за рисками.

Credit Suisse понес крупнейшие трейдинговые убытки в своей истории в результате краха Archegos в марте 2021 года. Банк потерял $5,5 млрд из-за обвала котировок акций американских и китайских компаний, которые использовались в качестве обеспечения под выданные Archegos заемные средства.

"Нарушения Credit Suisse в сфере эффективного управления рисками были крайне серьезными и создали большую угрозу безопасности и платежеспособности компаний", - сказал глава PRA Сэм Вуд.

UBS США Великобритания Archegos Credit Suisse
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина

Аналитики Goldman Sachs допустили подорожание Brent до $86 к концу года

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Ряд банков Киргизии приостановил операции с подпавшим под санкции "Юнистримом"

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

"Барби" заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установив годовой рекорд

"Барби" заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установив годовой рекорд

Международный совет повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на 0,5 млн т

Ряд грузинских и армянских банков приостановили работу с подпавшим под санкции "Юнистримом"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });