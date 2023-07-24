UBS выплатит $387 млн штрафов из-за трейдинговых нарушений Credit Suisse

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Регуляторы США и Великобритании оштрафовали швейцарский банк UBS AG в общей сложности на $387 млн из-за нарушений, допущенных Credit Suisse в рамках сделок с инвестфондом Archegos Capital.

UBS завершил приобретение Credit Suisse в июне и выделил до $4 млрд на покрытие связанных со сделкой регуляторных и судебных издержек.

Федеральная резервная система США назначила штраф в размере $268,5 млн, Управление пруденциального контроля Банка Англии (PRA) - в 87 млн фунтов стерлингов ($111,6 млн). Швейцарский финансовый регулятор Finma, также принимавший участие в расследовании, обязал UBS принять меры по улучшению контроля за рисками.

Credit Suisse понес крупнейшие трейдинговые убытки в своей истории в результате краха Archegos в марте 2021 года. Банк потерял $5,5 млрд из-за обвала котировок акций американских и китайских компаний, которые использовались в качестве обеспечения под выданные Archegos заемные средства.

"Нарушения Credit Suisse в сфере эффективного управления рисками были крайне серьезными и создали большую угрозу безопасности и платежеспособности компаний", - сказал глава PRA Сэм Вуд.