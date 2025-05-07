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ЦБ Китая снизит норму резервирования для банков на 0,5 п.п.

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизит норму обязательных резервов (RRR) для банков с 15 мая на 0,5 процентного пункта (п.п.), заявил глава ЦБ Пань Гуншэн.

Это обеспечит приток ликвидности в размере 1 трлн юаней ($138,9 млрд) в финансовую систему, сообщает агентство "Синьхуа".

Центробанк также уменьшит процентную ставку по семидневным операциям обратного репо с 8 мая на 0,1 п.п. - до 1,4% с 1,5%.

Китай Народный банк Китая
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