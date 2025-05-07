Денежная база в России выросла с 25 по 30 апреля на 90,6 млрд рублей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 30 апреля 18132,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 25 апреля денежная база в России равнялась 18042,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,50%, или на 90,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.