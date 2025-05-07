Минфин РФ с 13 мая вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 13 мая по 5 июня планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 41,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 2,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 апреля по 12 мая Минфин продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составлял эквивалент 1,6 млрд рублей.

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае на сумму 12,3 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля составило 53,9 млрд рублей. Положительная корректировка обусловлена преимущественно ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 13 мая по 5 июня 2025 года будет продавать валюту объемом 6,56 млрд рублей в день (с 7 апреля по 12 мая 2025 года он продавал валюту объемом 10,46 млрд рублей в день).

Минфин в апреле перешел к продаже валюты после длительного периода покупок. Последний раз Минфин проводил продажу валюты и золота в январе 2024 года (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей). До этого длительный период продаж был с февраля 2022 года по июль 2023 года. В августе 2023 года министерство возобновило покупки и с тех пор каждый месяц, за исключением января 2024 года, только покупало валюту и золото.

Так, с 7 марта по 4 апреля Минфин направил на покупку 60,1 млрд рублей, ежедневный объем операций - 2,9 млрд рублей, месяцем ранее, с 7 февраля, объем покупок составлял 66,5 млрд рублей, или 3,3 млрд рублей в день.

Продажа осуществляется за счет ранее приобретенной иностранной валюты и золота, а при их отсутствии - за счет средств Фонда национального благосостояния с учетом требований бюджетного законодательства. В ноябре 2024 года были приняты поправки в правила проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, в соответствии с которыми Минфин должен согласовывать свои решения о продаже иностранной валюты или золота из ФНБ с главой правительства или руководителем его аппарата. Как поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина, изменения позволят повысить согласованность решений об использовании средств фонда.